"ظهور للأهلي ودوري مصري وإسباني ومحترف".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري المصري

05:00 ـ سيراميكا كليوباترا vs مودرن سبورت ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

05:00 ـ زد vs حرس الحدود ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

08:00 ـ الاتحاد vs طلائع الجيش ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ كريستال بالاس vs نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

05:00 ـ برينتفورد VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

05:00 ـ وولرفهامبتون VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

05:00 ـ نوتينجهام فورست VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

07:30 ـ وست هام VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الإسباني

03:00 ـ برشلونة VS لاس بالماس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:15 ـ ألافيس VS ديبورتيو ليجانيس ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 3 HD

07:30 ـ إسبانيول VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ بلد الوليد VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ يونيون برلين VS باير ليفركوزن ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

04:30 ـ فيردر بريمن VS شتوتجارت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

07:30 ـ بروسيا دورتموند VS بايرن ميونخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

04:30 ـ الأهلي البحريني VS الأهلي

06:30 ـ المنامة البحريني VS الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

10:00 ـ باريس سان جيرمان VS نانت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD