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"ظهور للأهلي ودوري مصري وإسباني ومحترف".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

09:01 ص السبت 30 نوفمبر 2024

برشلونة

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تقام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري المصري

05:00 ـ سيراميكا كليوباترا vs مودرن سبورت ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

05:00 ـ زد vs حرس الحدود ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

08:00 ـ الاتحاد vs طلائع الجيش ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ كريستال بالاس vs نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

05:00 ـ برينتفورد VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

05:00 ـ وولرفهامبتون VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

05:00 ـ نوتينجهام فورست VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

07:30 ـ وست هام VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الإسباني

03:00 ـ برشلونة VS لاس بالماس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:15 ـ ألافيس VS ديبورتيو ليجانيس ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 3 HD

07:30 ـ إسبانيول VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ بلد الوليد VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ يونيون برلين VS باير ليفركوزن ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

04:30 ـ فيردر بريمن VS شتوتجارت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

07:30 ـ بروسيا دورتموند VS بايرن ميونخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

04:30 ـ الأهلي البحريني VS الأهلي

06:30 ـ المنامة البحريني VS الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

10:00 ـ باريس سان جيرمان VS نانت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

برشلونة الأهلي السوبر المصري البحريني لكرة السلة مواعيد مباريات اليوم
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