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"فيه لاعيبه أهاليهم باعوا أراضي عشان الكورة".. أحمد سمير يُثير الجدل برسالة عبر فيسبوك

10:27 م الأحد 03 نوفمبر 2024

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش

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كتبت - نهى خورشيد

وجه أحمد سمير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، رسالة خاصة بشأن الأوضاع التي يتعرض لها اللاعبين في مصر.

وكتب سمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"فيه لعيبه كتير اتظلمت بسبب مدرب معندهوش ضمير... وفيه لعيبه سافرت تلعب بره مصر بسبب مدرب بيحب ويكره... وفيه لعيبه لسه هتسافر لأنهم حاسين بالظلم والقهر إلى هما فيه... وفيه لعيبه اتصعدت وهيا متستاهلش اصلا واتصعدت علشان ليها معارف وقرايب مهمين...وفيه لعيبه بتدفع فلوس علشان تلعب كوره...وفيه لعيبه أهاليهم باعو أراضى وباعو كل ما يملكون علشان خاطر يلعبو كوره...وفيه لعيبه رافضه تدفع فلوس وفى الاخر يجى مدربين معندهاش ضمير يمشيهم للاسف هيا دى الكوره فى مصر ماشيه غلط فى غلط".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش افتتح مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بالخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من المسابقة.

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أحمد سمير طلائع الجيش فيسبوك أحمد سمير
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