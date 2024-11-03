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عودة بعد 9 أشهر.. بشرى سارة لجماهير الزمالك في فترة التوقف الدولي

10:21 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش
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    الونش ورئيس الزمالك
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    محمود الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود الونش مدافع الزمالك
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    الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
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    محمود حمدي الونش
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    الونش
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    سعد عابدين مع الونش
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر لموقع "مصراوي" بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن المدافع محمود حمدي الونش سيعود للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بشكل كامل خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال المصدر إن الونش سيكون جاهزا للمشاركة مع الزمالك في المباريات عقب فترة التوقف الدولي التي تبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري حتى 19 من نفس الشهر.

وكان قد تعرض محمود حمدي للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة بالقدم اليسرى في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير، بعد الفحوصات التي أجراها اللاعب.

يُذكر أن أول مباراة لنادي الزمالك عقب فترة التوقف الدولي ستكون ضد المصري في يوم السبت الموافق23 نوفمبر.

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