الزمالك يُعلن موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

كتبت - نهى خورشيد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، موقف ناصر ماهر نجم الفارس الأبيض من مباراة سموحة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وكان ناصر ماهر تعرض لإصابة خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

وطمأن الدكتور أسامة جماهير الزمالك على حالة اللاعب، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها جاءت مطمئنة.

وأوضح في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن التشخيص النهائي لحالة ناصر ماهر أظهر معاناته من إجهاد في العضلة الضامة، ما تطلب متابعة طبية دقيقة.

وأكد أن اللاعب سيستعيد لياقته الكاملة وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة، ولن تعيقه الإصابة عن التواجد ضمن قائمة الأبيض أمام سموحة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.