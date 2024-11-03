مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يُعلن موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

10:15 م الأحد 03 نوفمبر 2024

ناصر ماهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، موقف ناصر ماهر نجم الفارس الأبيض من مباراة سموحة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وكان ناصر ماهر تعرض لإصابة خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

وطمأن الدكتور أسامة جماهير الزمالك على حالة اللاعب، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها جاءت مطمئنة.

وأوضح في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن التشخيص النهائي لحالة ناصر ماهر أظهر معاناته من إجهاد في العضلة الضامة، ما تطلب متابعة طبية دقيقة.

وأكد أن اللاعب سيستعيد لياقته الكاملة وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة، ولن تعيقه الإصابة عن التواجد ضمن قائمة الأبيض أمام سموحة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري ناصر ماهر إصابة ناصر ماهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عودة بعد 9 أشهر.. بشرى سارة لجماهير الزمالك في فترة التوقف الدولي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)