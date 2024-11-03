أول 10 صور من حفل زفاف لاعب الأهلي السابق

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كتب - يوسف محمد:

يحتفل لاعب النادي الأهلي السابق وبروكسي الحالي أحمد طارق سليمان، بحفل زفافه اليوم الأحد في أحد الفنادق بالقاهرة.

وأحمد طارق سليمان، هو نجل مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق وفريق المقاولون العرب الحالي طارق سليمان.

وبدأ أحمد طارق سليمان مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوفه في سبتمبر 2021.

ويلعب أحمد طارق سليمان حالياً، ضمن صفوف فريق بروكسي في دوري المحترفين المصري، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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