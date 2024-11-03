مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

أول 10 صور من حفل زفاف لاعب الأهلي السابق

10:08 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (9)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (6)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (5)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (4)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (3)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (2)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (7)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (10)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (1)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (8)
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف أحمد طارق سليمان (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يحتفل لاعب النادي الأهلي السابق وبروكسي الحالي أحمد طارق سليمان، بحفل زفافه اليوم الأحد في أحد الفنادق بالقاهرة.

وأحمد طارق سليمان، هو نجل مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق وفريق المقاولون العرب الحالي طارق سليمان.

وبدأ أحمد طارق سليمان مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوفه في سبتمبر 2021.

ويلعب أحمد طارق سليمان حالياً، ضمن صفوف فريق بروكسي في دوري المحترفين المصري، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أقرأ أيضاً:

"الفرق تفوز ولكن البطل واحد في النهاية".. محمد صلاح يوضح رسالة قوية بعد فوز ليفربول على برايتون

بعد إصابته أمام البنك.. لاعب الزمالك يخضع لجلسة علاجية

حفل زفاف أحمد طارق سليمان أحمد طارق سليمان المقاولون العرب نادي بروكسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزمالك يُعلن موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)