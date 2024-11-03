"ماحدش كلف نفسه يبلغني".. لاعب الزمالك يكشف تفاصيل الاستغناء عنه ويوجه رسالة للجماهير

كتبت - نهى خورشيد:

كشف على ياسر مهاجم الزمالك ومودرن سبورت الأسبق كواليس استغناء إدارة نادي الزمالك عنه.

وكتب ياسر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) بعد اغلاق القيد حابب اقول حاجه بس بعد ما قطعت اعارتي مع نادي مودرن سبورت ( فيوتشر) لحد النهارده الصبح كنت مفكر اني متقيد في نادي الزمالك زي ما اتقال ليا بعد محاولات كتيرة من التواصل مع مسؤلين النادي قبل اغلاق القيد لا حد سأل فيا ولا اتواصل معايا عشان اعمل ابسط حقوقي اني انزل اتمرن حتي بعد ما رحت النادي اسأل علي موقفي و اني محتاج اعرف هعمل ايه لأني قاعد ف البيت بقالي شهرين و هقعد ف البيت لحد شهر يناير اتفاجئت ان النادي استغني عني قبل ما القيد يقفل بدون علمي".

وأضاف:" لا حد كلف نفسه ثانية يكلمني يقولي علي حاجه ولا حد كلف نفسه ثانية يرد عليا عشان اعرف موقفي بعد ما اتقال ليا قبل كده من مدير الكورة اني متقيد في النادي لحد دلوقتي انا قاعد ف البيت بسبب تعاملي بإحترام واحتراف زي ما اتربيت و اتعلمت من وأنا صغير بس ف الكورة ساعات بيجوا علي المحترم والمتربي شوية ودايما هيفضل عندي قناعة ان ف الكورة زي ما في الحلو في الوحش وده جزء كبير من الكورة فبكل الظروف هنعدي بیه و نستحمله عشان دي الحاجه الي الواحد بيعرف يعملها و بيحبها".

وواصل حديثه:"والله يعلم اني محب ومشجع لنادي الزمالك منذ الصغر و اني كنت اتمني اتوج مع نادي الزمالك ب كل شئ لان ده حلمي منذ الصغر لكن بعض الناس كان لها رأي آخر".

وأتم :"حابب اشكر الجمهور والاعيبة والمدربين الي وقفوا معايا و سندوني في اول ظهور ليا مع نادي الزمالك و فضهري من وأنا صغير داخل جدران نادي الزمالك ودايما كانوا اخواتي الكبار ودايما كنت بتعلم منهم و نسأل الله التوفيق فما هو قادم ليا و لنادي الزمالك وشكرا".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن إعارة على ياسر إلى صفوف مودرن سبورت وذلك مقابل صفقة ناصر ماهر.