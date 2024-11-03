40 صورة لمران الأهلي قبل مباراة زد في الدوري

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، تدريب جماعي للفريق استعداد لمباراة زد في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/25.

ويلتقي الأهلي ضد نظيره زد يوم الخميس 7 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة الثامنة مساء و يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا أمس السبت، على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 5/2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.