40 صورة لمران الأهلي قبل مباراة زد في الدوري
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كتب ـ محمد الميموني:
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، تدريب جماعي للفريق استعداد لمباراة زد في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/25.
ويلتقي الأهلي ضد نظيره زد يوم الخميس 7 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة الساعة الثامنة مساء و يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.
وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا أمس السبت، على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 5/2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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