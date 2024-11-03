طبيب الأهلي يكشف تفاصيل ياسر إبراهيم مدافع الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسر إبراهيم، مما تسبب في غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

وقال جاب الله في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "ياسر إبراهيم يعاني من شد في عضلات البطن السفلية".

وأضاف: "اللاعب يخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي، لتجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في مباراة العين الإماراتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ستاد "القاهرة"، في كأس بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا أمس.

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