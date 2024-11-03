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المعد النفسي السابق بالنادي الأهلي يعلق على رحيل عماد صلاح عن النادي الأهلي

08:42 م الأحد 03 نوفمبر 2024

أحمد أبو الوفا المعد النفسي

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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد أبو الوفا المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، على رحيل عماد فاروق المعد النفسي للنادي الأهلي، بعد أيام قليلة من إعلان التعاقد معه.

وكتب أبو الوفا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تعليقي الوحيد على كل اللي بيحصل ده من مكتبي في بيتي".

وأضاف: "ميدالياتي وارثي "الوحيد" من النادي الأهلي".

وكان عماد فاروق أعلن رحيله واعتذاره، عن العمل كمعد نفسي للنادي الأهلي، بعد تعيينه بأيام قليلة في هذا المصدر داخل النادي الأهلي.

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أحمد أبو الوفا الأهلي رحيل عماد فاروق
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