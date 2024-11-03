"بيبوس إيده على النتيجة".. لقطة طريفة لإمام عاشور فى مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطة طريفة خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

وظهر إمام عاشور لاعب النادي خلال تواجده على مقاعد البدلاء بالدقائق الأخيرة من المباراة وهو يقبل يده قائلا:"افتكرت الحكم صفر".

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأولى من البطولة.