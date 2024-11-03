"بعد الفوز على سيراميكا".. مارسيل كولر يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بالدوري المصري الممتاز.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وعلق عليها: "شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر، طاقتكم وشغفكم تعني لنا الكثير، نتمنى لكم جميعاً يوم أحد رائع".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

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