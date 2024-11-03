مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على سيراميكا".. مارسيل كولر يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

06:44 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 4 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 4 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بالدوري المصري الممتاز.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وعلق عليها: "شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر، طاقتكم وشغفكم تعني لنا الكثير، نتمنى لكم جميعاً يوم أحد رائع".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

أقرأ أيضاً:

"الفرق تفوز ولكن البطل واحد في النهاية".. محمد صلاح يوضح رسالة قوية بعد فوز ليفربول على برايتون

بعد إصابته أمام البنك.. لاعب الزمالك يخضع لجلسة علاجية

"أخطاء للزمالك وبيراميدز".. جهاد جريشة يعلق على طلب الأهلي التحكيمي

مارسيل كولر الأهلى الأهلى وسيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز إنستجرام مارسيل كولر الأهلى وزد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بيبوس إيده على النتيجة".. لقطة طريفة لإمام عاشور فى مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)