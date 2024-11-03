"على أنغام حدوته ألمانى"..ملخص سباعية سيدات الزمالك في المصري البورسعيدي بالدوري (صور وفيديو)

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كتبت - نهى خورشيد

نشر الحساب للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك مخلص استعدادات وأهداف اللاعبات في مباراة نظيراتهن المصري البورسعيدي بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع الحساب الرسمي للفارس الأبيض مقطع الفيديو الخاص بالمباراة على أنغام أغنية "حدوته ألماني" لمروان موسي.

وكانت سيدات الفارس الأبيض حققن فوزًا على المصري البورسعيدي بساعية دون رد، جاءت بتوقيع كلاً من أليس أوياه أوجيبي أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفين" وأيه إبراهيم هدف.