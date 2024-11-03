مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"على أنغام حدوته ألمانى"..ملخص سباعية سيدات الزمالك في المصري البورسعيدي بالدوري (صور وفيديو)

06:27 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
  • عرض 16 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشر الحساب للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك مخلص استعدادات وأهداف اللاعبات في مباراة نظيراتهن المصري البورسعيدي بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع الحساب الرسمي للفارس الأبيض مقطع الفيديو الخاص بالمباراة على أنغام أغنية "حدوته ألماني" لمروان موسي.

وكانت سيدات الفارس الأبيض حققن فوزًا على المصري البورسعيدي بساعية دون رد، جاءت بتوقيع كلاً من أليس أوياه أوجيبي أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفين" وأيه إبراهيم هدف.

كرة القدم للسيدات سيدات النادي الزمالك المصري البورسعيدي الزمالك الدوري المصري الممتاز أغنية حدوته ألماني مروان موسي الكرة النسائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد الفوز على سيراميكا".. مارسيل كولر يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)