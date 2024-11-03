"الأهلي صاحب الرقم الأعلى".. أبرز إحصائيات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 نوفمبر، بمباراة جمعت بين فريقي سموحة وحرس الحدود وانتهت لصالح فريق سموحة، بنتيجة 3-1.

ويعرض موقع مصراوي في السطور التالية، أبرز إحصائيات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز، تسجيل 21 هدفاً في 9 مباريات أقيمت بالجولة.

كما شهدت الجولة ذاتها، انتهاء 5 مباريات بالفوز، بينما انتهت 4 لقاءات بنتيجة التعادل.

وتمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز الأكبر في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز على حساب سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأشهر الحكام خلال الجولة الأولى 30 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى بطاقتين حمراوتين.

وخلال 9 مباريات لعبت في الجولة الأولى، احتسب الحكام 7 ركلات جزاء تم تسجيل 5 ركلات منهم.

وكانت مباراة الزمالك والبنك الأهلي هي أكثر مباراة تم احتساب ركلات جزاء بها، باحتساب ثلاثة ركلات.

وسجل اللاعبين الأجانب في الجولة الأولى 8 أهداف، كما سجل ثلاثة لاعبين ثنائية في الجولة ذاتها.

أقرأ أيضاً:

"الفرق تفوز ولكن البطل واحد في النهاية".. محمد صلاح يوضح رسالة قوية بعد فوز ليفربول على برايتون



بعد إصابته أمام البنك.. لاعب الزمالك يخضع لجلسة علاجية



