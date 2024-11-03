"هو قطعة الشيكولاتة".. أحمد الطيب يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعب الأهلي
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كتب - محمد القرش:
طالب المعلق الرياضي، أحمد الطيب، مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي.
وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إفعلها يا لبيب ليكتمل عقد فريق الأحلام".
وأضاف: "الولد شبه الزمالك هو قطعة الشيكولاتة التى نبحث عنها ليزداد الحلو حلاوة من عجينة نفس الحلاوة ومكوناتها".
الجدير بالذكر أن بيرسي تاو انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2021/22 قادما من برايتون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.
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