"هو قطعة الشيكولاتة".. أحمد الطيب يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعب الأهلي

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كتب - محمد القرش:

طالب المعلق الرياضي، أحمد الطيب، مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إفعلها يا لبيب ليكتمل عقد فريق الأحلام".

وأضاف: "الولد شبه الزمالك هو قطعة الشيكولاتة التى نبحث عنها ليزداد الحلو حلاوة من عجينة نفس الحلاوة ومكوناتها".

الجدير بالذكر أن بيرسي تاو انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2021/22 قادما من برايتون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

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