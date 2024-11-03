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"الفرق تفوز ولكن البطل واحد في النهاية".. محمد صلاح يوضح رسالة قوية بعد فوز ليفربول على برايتون

04:04 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم المصري بصفوف فريق ليفربول، محمد صلاح، إن قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هو المكان الذي ينتمي له فريقه.

وكتب صلاح، عبر حسابه بمنصة إكس عصر اليوم الأحد:"إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية وهذا ما نريده".

وأتم اللاعب التغريدة بقوله:"شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

وقاد صلاح ليفربول للفوز بثنائية مقابل هدف على نظيرهم برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي؛ إذ سجل الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد فريق ليفربول إلى النقطة 25 في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

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