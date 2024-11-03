بعد إصابته أمام البنك.. لاعب الزمالك يخضع لجلسة علاجية

كتب- محمد خيري:

خضع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مباراة الشمس الودية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

بعد إعلان الزمالك.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها زيزو

شلبي يقود الهجوم.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية الشمس