محمد عبدالمنعم يُعلق على مشاركته مع نيس في الفوز على بريست بالدوري الفرنسي (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدافع المصري الدولي محمد عبدالمنعم سعادته بالمشاركة في فوز فريقه نيس على نظيره بريست بالدوري الفرنسي.

نيس فاز مساء أمس السبت خارج أرضه على مستضيفه بريست بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وقال عبدالمنعم في تصريحات نشرتها حسابات النادي الفرنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة:"الحمدلله على المكسب، مكسب مهمة يعطينا ثقة، ثلاثة نقاط خارج الأرض أمام فريق قوي وعلى ملعبه لذا أشكر الجميع الجهاز الفني واللاعبين والجمهور الذي ساندنا والحمدلله".

الفوز رفع رصيد فريق نيس إلى النقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز العاشر.

المدافع الدولي المصري كان قد انتقل لصفوف نيس خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي؛ حيث شارك صاحب الـ 25 عامًا مع ناديه بـ 7 مباريات بمعدل 517 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"كفاية بقى عشانك انت".. شوبير يوجه رسالة نارية للمعد النفسي السابق للأهلي

"كوستا يسجل".. الزمالك يفوز على الشمس وديا بهدفين