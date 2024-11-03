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جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك ضد البنك الأهلي غير صحيحة

02:58 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الزمالك والبنك الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن ركلة جزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة في تصريحات، على قناة dmc: "هناك ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الأهلي تم احتسابها في مباراة الزمالك".

وأكمل: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، وسيد نيمار حاول تفادي ناصر منسي".

وتابع: "التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كان جيدا للغاية، وأداء بسيوني كان متميزا".

وأتم تصريحاته قائلا: "ركلة جزاء سيراميكا المحتسبة ضد الأهلي صحيحة بسبب عرقلة من أكرم توفيق للاعب سيراميكا، وقرار بسيوني صحيح 100%".

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