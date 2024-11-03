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"صداع للمجلس وجوميز مش عاوزه وبيدرب لوحده".. أحمد سليمان يكشف عن أزمة تواجه ملف صفقات الزمالك

02:37 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    سامسون
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    البنيني سامسون
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    البنيني سامسون
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    سامسون
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    سامسون أكينيولا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، عند أزمة تواجهم خلال الفترة الجارية خلال عملهم على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة أجنبية.

وقال سليمان، عبر تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء السبت:"سامسون صداع لمجلس الإدارة وعاوز مليون و100 ألف دولار عشان يمشي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"سامسون مش موجود ضمن الحسابات، جوميز مش عاوزه وبيدرب لوحده الساعة 2 الظهر".

وأتم سليمان تصريحاته بالتنويه إلى أنهم في لجنة الكرة يحاولون الوصول لحلول مع اللاعب ليرحل عن الفريق.

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 22/23 قادماً من كاراكاس الفنزويلي.

وشارك اللاعب البنيني مع الزمالك في 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

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أحمد سليمان سامسون الزمالك صفقات الزمالك جوزيه جوميز
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