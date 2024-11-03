"صداع للمجلس وجوميز مش عاوزه وبيدرب لوحده".. أحمد سليمان يكشف عن أزمة تواجه ملف صفقات الزمالك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، عند أزمة تواجهم خلال الفترة الجارية خلال عملهم على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة أجنبية.

وقال سليمان، عبر تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء السبت:"سامسون صداع لمجلس الإدارة وعاوز مليون و100 ألف دولار عشان يمشي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"سامسون مش موجود ضمن الحسابات، جوميز مش عاوزه وبيدرب لوحده الساعة 2 الظهر".

وأتم سليمان تصريحاته بالتنويه إلى أنهم في لجنة الكرة يحاولون الوصول لحلول مع اللاعب ليرحل عن الفريق.

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 22/23 قادماً من كاراكاس الفنزويلي.

وشارك اللاعب البنيني مع الزمالك في 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

اقرأ أيضًا:

"كوستا يسجل".. الزمالك يفوز على الشمس وديا بهدفين

"كفاية بقى عشانك انت".. شوبير يوجه رسالة نارية للمعد النفسي السابق للأهلي