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"كوستا يسجل".. الزمالك يفوز على الشمس وديا بهدفين

01:51 م الأحد 03 نوفمبر 2024

جيفيرسون كوستا

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كتب- محمد خيري:

فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من جيفرسون كوستا في الدقيقة 52، وحسام أشرف في الدقيقة 63.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و أحمد فتوح و أحمد رفاعي و جيفرسون كوستا و أحمد محمود و نبيل عماد دونجا و زياد كمال و أحمد عبد الرحيم "إيشو"و مصطفى شلبي و سيف الجزيري و محمود عبد الرازق "شيكابالا".

سيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى الشمس في أكثر من فرصة دون ترجمة الفرص لأهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد عاطف وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وسيف جعفر ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وحسام أشرف.

وتمكن جيفرسون كوستا من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من ركلة ركنية سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، قبل أن يتعادل بعدها الشمس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ونجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى الشمس لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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