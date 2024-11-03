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"لم يسبقه أحد".. محمد صلاح أكثر جناح تهديفًا بتاريخ الدوري الإنجليزي

01:43 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل النجم محمد صلاح التألق بقميص ليفربول؛ إذ قاده إلى الفوز بنتيجة 2-1 على نظيره برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

صلاح رفع رصيده إلى الهدف رقم 163 بتاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي ليصبح في المركز الثامن بالقائمة التاريخية للهدافين التاريخيين بالمسابقة.

ولكن يُعد النجم المصري هو اللاعب المتصدر لقائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي من الذين يشغلون مركز الجناح.

أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي

1) الإنجليزي آلان شيرر: 260 هدفًا

2) الإنجليزي هاري كين: 213 هدفًا

3) الإنجليزي واين روني: 208 أهداف

4) الإنجليزي آندي كول: 187 هدفًا

5) الأرجنتيني سيرجيو أجويرو: 184 هدفًا

6 ) الإنجليزي فرانك لامبارد: 177 هدفًا

7) الفرنسي تيري هنري: 175 هدفًا

8) المصري محمد صلاح: 164 هدفًا

9) الإنجليزي روبي فاولر: 163 هدفًا

40) الإنجليزي جيرمن ديفو: 162 هدفًا


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