"كفاية بقى عشانك انت".. شوبير يوجه رسالة نارية للمعد النفسي السابق للأهلي

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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية إلى عماد فاروق المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، عقب قرار رحيله من منصبه، بعد ساعات من تعيينه.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "لازم اتكلم عن موضوع المعد النفسي، لأن كابتن عماد فاروق صديقي، أعلم أنه كان لاعب طائرة مميز في الأهلي، واللي اختاره كابتن محمد رمضان وأكيد عن قناعات".

أضاف: "يسمحلي الكابتن عماد فاروق أني اختلف معاه، هو قال بنفسه أنا طلبت راتب من 20 إلى 25 ألف دولار في الشهر، وسألت كابتن محمد رمضان هو انت بتاخد كام، وأنه اسمه اخصائي الاستثمار النفسي، مش معد نفسي".

أكمل: "عماد فاروق طلب كمان تواصله يبقى مباشرة مع رئيس النادي ويكون له مكتب، ويتواجد على دكة البدلاء، وأنا مش عارف أيه ده كله، العملية زادت أوي، وأنا مش مبسوط ولا حد مبسوط بالحوار ده".

وأتم تصريحاته: "كانت تجربة جديدة ومخدتش 48 ساعة وانتهت، وبتحصل في كل مكان، وارد أنك تاخد قرار أو فكرة وما تحصلش، أتمنى من الكابتن عماد يلتزم الصمت كفاية بقى، عشانه هو مش عشان النادي لأن الأهلي ما فيش حاجة هتقصر معاه".

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