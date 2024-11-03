مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"مرموش يواصل ملاحقة هاري كين".. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

12:00 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش بالقناع (3)_7
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)_1
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)_3
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش بالقناع (1)_5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني في الموسم الجاري 2024/2025 منافسة شرسة بين النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت و نجم بايرن ميونخ هاري كين.

ويتصدر هاري كين جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا بفارق هدفًا عن مرموش أقرب ملاحقيه.

ويحل في المركز الثالث خلفهما لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ تيم كلاينينست برصيد 6 أهداف بالتساوي مع فيكتور بونيفيس لاعب باير ليفركوزن.

اقرأ أيضًا:

"قد يلعب بجانب هاري كين".. بيلد الألمانية: بايرن ميونخ مهتم بضم عمر مرموش

آينتراخت فرانكفورت: عمر مرموش أخبرنا بطموحه اللعب لأحد الأندية الإنجليزية.. ولن نمانع انتقاله

عمر مرموش جدول هدافي الدوري الألماني هدف مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني هاري كين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
على هامش ودية الشمس.. تدريبات استشفائية وتأهيلية لأساسي الزمالك

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)