"مرموش يواصل ملاحقة هاري كين".. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني في الموسم الجاري 2024/2025 منافسة شرسة بين النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت و نجم بايرن ميونخ هاري كين.
ويتصدر هاري كين جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا بفارق هدفًا عن مرموش أقرب ملاحقيه.
ويحل في المركز الثالث خلفهما لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ تيم كلاينينست برصيد 6 أهداف بالتساوي مع فيكتور بونيفيس لاعب باير ليفركوزن.
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