"قد يلعب بجانب هاري كين".. بيلد الألمانية: بايرن ميونخ مهتم بضم عمر مرموش

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مرموش قد يلعب قريبًا بجانب هاري كين بعدما أصبح ضمن قائمة اهتمامات ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في صيف 2025.

وكان المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تيمو هاردونج، قد قال إنهم تحدثوا مع نجمهم المصري عمر مرموش الذي أخبرهم بطموحه اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي، للاطلاع على موقفهم ومزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف بفارق هدف عن هاري كين.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل عرض ألماني للتعاقد مع وسام أبو علي

بعد الانتقادات التي تعرض لها.. ماذا قدّم يوسف أيمن مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا؟

بعد إعلان الزمالك.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها زيزو