مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"قد يلعب بجانب هاري كين".. بيلد الألمانية: بايرن ميونخ مهتم بضم عمر مرموش

11:52 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)_3
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)_1
  • عرض 10 صورة
    احتفال عمر مرموش (4)_4
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مرموش قد يلعب قريبًا بجانب هاري كين بعدما أصبح ضمن قائمة اهتمامات ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في صيف 2025.

وكان المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تيمو هاردونج، قد قال إنهم تحدثوا مع نجمهم المصري عمر مرموش الذي أخبرهم بطموحه اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي، للاطلاع على موقفهم ومزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف بفارق هدف عن هاري كين.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل عرض ألماني للتعاقد مع وسام أبو علي

بعد الانتقادات التي تعرض لها.. ماذا قدّم يوسف أيمن مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا؟

بعد إعلان الزمالك.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها زيزو

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني بايرن ميونخ هدف مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مرموش يواصل ملاحقة هاري كين".. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)