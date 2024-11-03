آينتراخت فرانكفورت: عمر مرموش أخبرنا بطموحه اللعب لأحد الأندية الإنجليزية.. ولن نمانع انتقاله

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تيمو هاردونج، إنهم تحدثوا مع نجمهم المصري عمر مرموش الذي أخبرهم بطموحه اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الأحد:"لا نمانع انتقال مرموش للعب في الدوري الإنجليزي أو أي دوري آخر فهو ساعدنا على رفع القيمة السوقية للفريق ومن أهم أهدافنا رفع القيمة التسويقية للنادي واللاعبين وهو ما ساهم به مرموش بصورة كبيرة".

وأوضح تيمو أن الاهتمام بضم عمر مرموش من قِبل الأندية كبيراً منذ الموسم الماضي؛ مشيرًا إلى أنهم اتفقوا مع وكيله على الانضمام لصفوف نوتنجهام فورست الإنجليزي بصفقة تبادلية ولكنهم في النهاية قرروا استمراره بالموسم الجاري ثم مناقشة العروض التي تصله.

وأتم مسؤول النادي الألماني تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتابع الدوري المصري بنفسه؛ حيث يرى أن هناك لاعبين مميزين قادرون على الاحتراف في أوروبا.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف

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