شلبي يقود الهجوم.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية الشمس

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشمس الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

وذلك في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر له يوم الجمعة المقبلة.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح– أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا – أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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