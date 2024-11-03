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بعد الانتقادات التي تعرض لها.. ماذا قدّم يوسف أيمن مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا؟

11:21 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    يوسف أيمن
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    احتفال يوسف أيمن
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    يوسف أيمن
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    يوسف أيمن
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    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
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    يوسف أيمن من مران الأهلي
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    يوسف أيمن من تدريبات النادي الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد يوسف أيمن للظهور مجددًا بقميص الأهلي وهذه المرة ببطولة الدوري بعدما شارك لمدة 33 دقيقة أمام الزمالك بالسوبر المصري.

ولكن هذه المرة تعرض اللاعب صاحب الـ 25 عاما للانتقادات خلال ظهوره أمام سيراميكا كليوباترا.

المدافع القطري ذو الأصول المصرية شارك لمدة 45 دقيقة بالمباراة؛ إذ لم يسجل أو يصنع أو يشتت الكرة عن مرماه أو يتصدى لأي تسديدة.

اللاعب خاض التحامين أرضيين خسرهما فيما فاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه وفقد حيازة الكرة في 8 مرات.

لمس يوسف الكرة 27 مرة؛ إذ مررها لزملائه 25 مرة من بينها 19 تمريرة صحيحة بدقة (76%)، فيما أرسل 5 كرات طولية من بينها كرتين صحيحتين.

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