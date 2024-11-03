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نجم الأهلي السابق: "كنا ممكن نخسر بنتيجة كبيرة.. وسيراميكا مبيتعلمش"

10:52 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    الأهلي وسيراميكا (1)
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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كتب- محمد خيري:

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد السلام.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر قناة المحور: "سيراميكا كليوباترا لم يستفاد من من هزيمة السوبر المصري ضد نظيره الأهلي، والمدير الفني للفريق أيمن الرمادي ماعندوش توازن يا الفوز يا الخسارة بنتيجة كبيرة".

أضاف: "الأهلي كان من الممكن أن يخسر بنتيجة كبيرة في الشوط الأول، وأريد تحية كولر بسبب تغيير شكل الأهلي في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته: "حزين لعدم فوز الإسماعيلي والفريق في أرض الملعب كان مميز للغاية، المشكلة في الفريق من وجهة نظري حاليًا هو عدم وجود بديل والنواحي البدنية لن تسعفه لنهاية الموسم".

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