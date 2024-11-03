امتدادا للموسم الماضي.. وسام أبو على يواصل التألق مع الأهلي ويتصدر هدافي الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تألقه مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2023 ـ 2024 قادماً من نادي سيريس السويدي.

وخاض وسام مع الأهلي 19 مباراة في موسم 2023/24، ومن خلالهم سجل 18 هدفا في الدوري المصري الممتاز، محتلا صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وشارك وسام مع الأهلي في مباريات مهمة بالدوري المصري الممتاز وكأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس إنتركونتيننتال وشارك في بطولة السوبر المصري.

ونجح المهاجم الشرس، وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي في مواصلة احتلال ترتيب هدافي الدوري المصري في موسم 2024/25 حتى الآن.

وخاض وسام مع فريقه اليوم أولى مباريات في الدوري موسم 2024/25، وسجل هدفين ضد سيراميكا كليوباترا.

بطولات وسام أبو علي مع الأهلي

ـ توج بالدوري المصري الممتاز موسم 2023/24

ـ توج بكأس السوبر المحلي

ـ توج بدوري أبطال أفريقيا

ـ توج بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي