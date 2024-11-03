وسام أبو علي: جمهور الأهلي الأفضل في العالم.. الفريق لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

أعرب وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بعد تحقيق الفريق للفوز بخماسية، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أبو علي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الفريق لم يكن في أفضل حالاته، خلال الشوط الأول من اللقاء، لكن ربنا أكرمنا ونجحنا في التقدم بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أجهز ولعبنا كورة النادي الأهلي ونحمد الله على هذا المكسب الكبير".

وتابع: "من وجهة نظري جمهور الأهلي هو أفضل جمهور في العالم، عندما أرى الجمهور بهذا الشكل، أرغب في تسجيل الأهداف والاحتفال مع الجمهور".

وواصل: "أعمل دائماً على الاجتهاد بشكل كبير في التدريبات والمباريات، ولكن في النهاية التوفيق من عند الله".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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