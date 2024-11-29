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"قالنا كل القصص".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل حوار مع شقيق أحمد رفعت ونادر شوقي

11:02 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    صلاح السعدني مع أحمد شوبير
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    بكاء نادر شوقي
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    خطيبة أحمد رفعت
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    أحمد رفعت وإيهاب جلال
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    الراحل أحمد رفعت
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    لحظة سقوط أحمد رفعت
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    ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد (1)
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    ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد (3)
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    ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد (2)
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    أحمد رفعت
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر..
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كشف أحمد شوبير كواليس وتفاصيل الحوار الذي دار مع وكيل اللاعبين نادر شوقي وشقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك أثناء ظهوره على شاشة القاهرة والناس.

وقال: "قصة اتهامي في قضية أحمد رفعت من الحاجات اللي ضايقتني نفسيا خصوصا إني مكانش ليا أي علاقة بنادي فيوتشر خلال فترة رفعت نهائيا، ولما روحت العزا بتاع أحمد رفعت الله يرحمه، أخوه وخاله ونادر شوقي قابلوني بالحضن وقالولي أحنا مسؤولين يا كابتن نجبلك حقك وحقك علينا".

وأضاف:"ورفعت كان قايلنا القصص كلها وعارفين التفاصيل ودخلت بوست على راس والدته في العزا وقتها وكان موقف صعب وسخيف جدا واتهام عجيب جدا والقصة للاسف اتاخدت أهلي وزمالك"

أحمد شوبير أحمد رفعت الأهلي نادر شوقي شقيق أحمد رفعت
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