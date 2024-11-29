منشور مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي بعد أزمة إمام عاشور

جدول مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في ديسمبر

كشف أحمد شوبير كواليس وتفاصيل الحوار الذي دار مع وكيل اللاعبين نادر شوقي وشقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك أثناء ظهوره على شاشة القاهرة والناس.

وقال: "قصة اتهامي في قضية أحمد رفعت من الحاجات اللي ضايقتني نفسيا خصوصا إني مكانش ليا أي علاقة بنادي فيوتشر خلال فترة رفعت نهائيا، ولما روحت العزا بتاع أحمد رفعت الله يرحمه، أخوه وخاله ونادر شوقي قابلوني بالحضن وقالولي أحنا مسؤولين يا كابتن نجبلك حقك وحقك علينا".

وأضاف:"ورفعت كان قايلنا القصص كلها وعارفين التفاصيل ودخلت بوست على راس والدته في العزا وقتها وكان موقف صعب وسخيف جدا واتهام عجيب جدا والقصة للاسف اتاخدت أهلي وزمالك"