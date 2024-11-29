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"حلقته كانت معايا"..أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة بخصوص علاقته بأزمة أحمد رفعت

10:57 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد (2)
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    ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد (1)
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    لحظة سقوط أحمد رفعت
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    أحمد رفعت وإيهاب جلال
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر..
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    أحمد رفعت
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    مؤمن زكريا وامام عاشور من عزاء أحمد رفعت
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر.
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    أحمد رفعت وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    أحمد رفعت
  • عرض 17 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 17 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 17 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 17 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 17 صورة
    صلاح السعدني مع أحمد شوبير
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كشف الإعلامي ولاعب الأهلي السابق أحمد شوبير تفاصيل جديدة بخصوص علاقته بأزمة أحمد رفعت، الذي توفى يوليو2024 إثر أزمة صحية تعرض لها في مباراة فريقه مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري.

وقال في تصريحات أثناء ظهوره على قناة القاهرة والناس: "تضايقت جدا من بعض الزملاء وقت أزمة أحمد رفعت، أما تبقى عارف ومتأكد بنسبة 100% إن أنا ماليش أي علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد وإني برا النادي من فترة طويلة جدا، والأكتر من كده حلقة أحمد رفعت المفروض كانت تبقى معايا".

وأضاف:" "أنا روحت أنا ومصطفى لأحمد رفعت المستشفى لما فاق وقعدنا نضحك معاه، وكلمنا الناس في فيوتشر إننا هنجيبه حلقة بس في النهاية لأسباب طلع في برنامج تاني، وفي الحلقة دي لا أحمد جاب سيرتي ولا شاور عليا ولا أي حاجة، وأحمد دخل معايا مداخلة قبل المرض وقت رجوعه من الإمارات وسألته مين سبب رجوعك".

وتابع:" قالي اتنين بس مش هقول أسماء دلوقتي والمداخلة دي كانت معايا أنا نفسي، وكل الناس عارفة إني ابعد ما يكون عن هذا الأمر، دي تهمة فلما ألاقي ناس وزملاء بيحاولوا يلبسوني الموضوع ده ده أمر يضايق ويزعل خصوصا إن الكل يعلم تماما إن مكانش ليا أي علاقة بنادي فيوتشر في هذا التوقيت".

أحمد شوبير أحمد رفعت مصطفى شوبير الأهلي
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