كشف الإعلامي ولاعب الأهلي السابق أحمد شوبير تفاصيل جديدة بخصوص علاقته بأزمة أحمد رفعت، الذي توفى يوليو2024 إثر أزمة صحية تعرض لها في مباراة فريقه مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري.

وقال في تصريحات أثناء ظهوره على قناة القاهرة والناس: "تضايقت جدا من بعض الزملاء وقت أزمة أحمد رفعت، أما تبقى عارف ومتأكد بنسبة 100% إن أنا ماليش أي علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد وإني برا النادي من فترة طويلة جدا، والأكتر من كده حلقة أحمد رفعت المفروض كانت تبقى معايا".

وأضاف:" "أنا روحت أنا ومصطفى لأحمد رفعت المستشفى لما فاق وقعدنا نضحك معاه، وكلمنا الناس في فيوتشر إننا هنجيبه حلقة بس في النهاية لأسباب طلع في برنامج تاني، وفي الحلقة دي لا أحمد جاب سيرتي ولا شاور عليا ولا أي حاجة، وأحمد دخل معايا مداخلة قبل المرض وقت رجوعه من الإمارات وسألته مين سبب رجوعك".

وتابع:" قالي اتنين بس مش هقول أسماء دلوقتي والمداخلة دي كانت معايا أنا نفسي، وكل الناس عارفة إني ابعد ما يكون عن هذا الأمر، دي تهمة فلما ألاقي ناس وزملاء بيحاولوا يلبسوني الموضوع ده ده أمر يضايق ويزعل خصوصا إن الكل يعلم تماما إن مكانش ليا أي علاقة بنادي فيوتشر في هذا التوقيت".