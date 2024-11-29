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منشور مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي بعد أزمة إمام عاشور

09:37 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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أثار عماد فاروق المعد النفسي السابق للأهلي الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنشور له عبر حسابه بمنصة فيسبوك بعد أزمة إمام عاشور.

وكتب فاروق، عبر حسابه اليوم الجمعة:"اللاعبون عم آخر المخطئين في النادي الأهلي".

الأهلي كان قد أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بحسب نص البيان.


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي في وقت سابق، أن سبب العقوبة الموقعة على إمام عاشور، هو دخوله في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة الأهلي ونظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا.

وكان عماد فاروق أعلن اعتذاره، عن العمل كمعد نفسي للنادي الأهلي، بعد تعيينه بأيام قليلة في هذا المنصب داخل النادي الأهلي.

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عماد فاروق إمام عاشور الأهلي إمام عاشور ومحمد الشناوي
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