"يحيطها بالسرية".. 10 صور من قصة حب أحمد حسن كوكا وزوجته البرتغالية

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يحيط المحترف المصري بصفوف ريو أفي البرتغالي، أحمد حسن "كوكا" بالسرية حول حياته الشخصية.

اللاعب صاحب الـ 31 عاماً تزوّج من فتاة برتغالية تُدعى ماريانا تعرف عليها خلال فترة احترافه بالدوري البرتغالي.

كوكا كان قد رحلّ عن صفوف شباب الأهلي في موسم 11/12 لصفوف شباب ريو أفي قبل أن يتم تصعيده خلال الموسم التالي 12/13 ويخوض عدة تجارب بين اليونان وتركيا والبرتغال.

ورزق كوكا من زيجته بطفلين؛ حيث يُشارك اللاعب كل فترة وأخرى صورًا ترصد ملامح عن حياته العاطفية.

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