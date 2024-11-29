"يشبه دي بروين".. تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق بخصوص إمام عاشور

أول قرار من الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور

تحرك رسمي من باريس وبرشلونة وتوتنهام قبل التعاقد مع مرموش

كتب - يوسف محمد:

أشاد محمود فاير المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري، في الجهاز الفني للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالقدرات الفنية العالية التي يتمتع بها نجم الأهلي إمام عاشور، مشيراً إلى أزمته الأخيرة في الأهلي وتقديمه اعتذار رسمي للفريق اليوم.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا مازلت أصر أن إمام عاشور "فنياً" هو النسخة الأقرب لكيڤين دي بروين في أفريقيا كلها ومن المفترض مكانة في أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف: "فخرك وحبك للأهلي مفيش فيه جدال واعتذارك لزمايلك حاجه محمودة، لكن الاعتذار عن خطأ مالوش علاقه بأي "حتة تانية وأنا وانت والجمهور والسادة المشاهدين عارفين إنت قصدك مين".

وتابع: "كابتن الخطيب بنفسه قال لك متخسرش جمهور الزمالك لأن النهارده الغلط مالوش علاقه بأي "حته تانية"، والله ما هتزود منك على العكس خالص هتقلل منك وتاخد من تركيزك".

وأكمل: "جمهور الأهلي مش هيحبك زياده شويتين بقصف الجبهات وكام ستوري، الجمهور هيفتكر أهدافك وتحركاتك والتزامك واحترامك لسياسة النادي ولزمايلك ومدربك وجهازك الفني".

واختتم فايز: "حتى منافسيك ما يتبقى للاعب هو ما يقدمه للنادي والتضحية للفريق في أرض الملعب، كل ما عدا ذلك يذهب مع الريح والسلام عليكم ورحمة الله".

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن منذ قليل الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويذكر أن الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.