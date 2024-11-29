تحرك رسمي من باريس وبرشلونة وتوتنهام قبل التعاقد مع مرموش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تواجد كشافي بعض الأندية الأوروبية أبرزها باريس سان جيرمان، برشلونة وتوتنهام في ملعب مباراة ميتيلاند الدنماركي وآينتراخت فرانكفورت.

آينتراخت كان قد فاز على مستضيفه ميتيلاند بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي؛ إذ صنع مرموش الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن الهدف من تواجد هؤلاء الكشافين كان متابعة النجم المصري عمر مرموش خلال المباراة.

صاحب الـ 25 عاماً يتوّهج مع آينتراخت بالموسم الجاري؛ إذ شارك في 18 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 11 لزملائه بمختلف المسابقات.



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