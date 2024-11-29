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أول قرار من الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور

06:25 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، خوض إمام عاشور، تدريبات منفردة اليوم الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة، طبقاً لقرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بعد تقديم اللاعب اعتذاره عما بدر منه.

وحضر إمام عاشور إلى مقر ستاد مختار التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وخاض مراناً فرديا تحت إشراف أخصائي التأهيل والمدرب المعاون كارلوس بيرنجر.

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن منذ قليل الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويذكر أن الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

إمام عاشور إمام عاشور يقدم اعتذار الأهلي ستاد أبيدجان الإيفواري
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