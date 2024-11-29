ضربة قوية لليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإنجليزي ديفيد كوب عن تعرض ليفربول لأزمة قبل مباراة مانشستر سيتي في الدوري.

وأوضح الصحفي ذاته عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة أن الفحوصات الطبية أظهرت حاجة مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي لفترة تتراوح مابين 5 إلى 6 أسابيع قبل العودة مرة أخرى للملاعب.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاماً قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه بنظيره ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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