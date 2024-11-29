"سيبيع ثلاثة لاعبين".. إنتر يُبدي اهتمامه بضم محمد صلاح

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قِبل مسؤولي نادي إنتر للتعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح بعد نهاية تعاقده مع الريدز.

مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية، أشارت إلى أن إنتر مستعد لبيع 3 لاعبين بصفوفه لتوفير راتب محمد صلاح والتعاقد معه.

صلاح صاحب الـ 32 عاماً ينتهي تعاقده مع ليفربول مع نهاية الموسم الجاري2024/2025؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ خلال شهر يناير القادم.

وأشارت المجلة الإنجليزية ذاتها إلى أن اللاعبين الثلاثة هم: ماركو أرناتوفيتش، مهدي طارمي، وخواكين كوريا لحسم صفقة محمد صلاح.

وسبق واحترف محمد صلاح بالدوري الإيطالي في موسم 2014/15 عبر بوابة فيرونتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي قبل أن ينضم لصفوف روما على سبيل الإعارة ثم بيع نهائي ومنه انضم لليفربول في موسم 2017/18.

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