جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز
كتب - محمد القرش:
تبدأ الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز غدا السبت 30 نوفمبر، بمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.
ويدخل النادي الأهلي الأسبوع الرابع متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بنفس عدد نقاط بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري، بينما جاء الزمالك خامسا برصيد 6 نقاط.
جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت - 30 نوفمبر - 5 مساء
زد ضد حرس الحدود - 30 نوفمبر - 5 مساء
الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 30 نوفمبر - 8 مساء
الأهلي ضد البنك الأهلي - 1 ديسمبر - 5 مساء
إنبي ضد الإسماعيلي - 1 ديسمبر - 8 مساء
سموحة ضد الجونة - 1 ديسمبر - 8 مساء
فاركو ضد بتروجيت - 2 ديسمبر - 5 مساء
المصري ضد بيراميدز - 2 ديسمبر - 5 مساء
غزل المحلة ضد الزمالك - 2 ديسمبر - 8 مساء
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