جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز غدا السبت 30 نوفمبر، بمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

ويدخل النادي الأهلي الأسبوع الرابع متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بنفس عدد نقاط بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري، بينما جاء الزمالك خامسا برصيد 6 نقاط.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت - 30 نوفمبر - 5 مساء

زد ضد حرس الحدود - 30 نوفمبر - 5 مساء

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 30 نوفمبر - 8 مساء

الأهلي ضد البنك الأهلي - 1 ديسمبر - 5 مساء

إنبي ضد الإسماعيلي - 1 ديسمبر - 8 مساء

سموحة ضد الجونة - 1 ديسمبر - 8 مساء

فاركو ضد بتروجيت - 2 ديسمبر - 5 مساء

المصري ضد بيراميدز - 2 ديسمبر - 5 مساء

غزل المحلة ضد الزمالك - 2 ديسمبر - 8 مساء

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