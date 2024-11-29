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"اعتذار واعتراف".. محاولات للصلح بين إمام عاشور وثلاثي الأهلي

03:39 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

اللاعب إمام عاشور

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كتب-مراسل مصراوي:

يسعى قائدة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحل الأزمة بين إمام عاشور والثلاثي محمد الشناوي و مارسيل كولر مدرب الفريق ومحمد رمضان مدير الكرة.

وأعلن الأهلي، توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور، قدرها مليون جنيه، لما بدر منه بعد مباراة الفريق السابقة، ضد استاد أبيدجان.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رامي ربيعة وعمرو السولية أبرز اللاعبين الذين يقودون الصلح بين إمام عاشور وكل من محمد الشناوي ومحمد رمضان ومارسيل كولر".

وأضاف: "ربيعة والسولية طلبا من عاشور الاعتذار إلى الثلاثي أمام الجميع والاعتراف بخطأه في حقهم، وأن يكون هناك اعتذار آخر للفريق ككل".

النادي الأهلي محمد الشناوي إمام عاشور مارسيل كولر
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