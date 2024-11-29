دون إمام عاشور.. 10 صور من تدريب الأهلي استعدادا لمواجهة البنك

مصدر لمصراوي: "إمام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي اليوم"

كتب - محمد القرش:

استأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة البنك ‏الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهد المران فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال الى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات ‏تخصصية، وتقسيمة كرة بمشاركة الجميع.‏

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن إمام عاشور تغيب عن مران اليوم الجمعة، بعد الأزمة التي لحقت به بعد مباراة استاد أبيدجان الماضية.

وواصل الفلسطيني وسام أبوعلي تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بينما أدى الحراس مرانا قويا في إطار تجهيز الجميع ‏للمباريات المقبلة.‏

وكان قد حقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في ‏الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

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