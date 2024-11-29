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"نفس ما حدث بترحيل كهربا".. خالد الغندور يتحدث عن أزمة إمام عاشور مع الأهلي

01:44 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

خالد الغندور

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كتب-هند عواد:

تحدث خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، عن أزمة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، وتوقيع غرامة مالية عليه، قدرها مليون جنيه، لما بدر منه في مباراة الفريق السابقة، ضد استاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امبارح كان هناك قصة وحكاية في موضوع إمام عاشور، نفس ما حدث بترحيل كهربا، خلال ساعات كل شيء ينتهي وإمام عاشور سيتأسف للكل والقصة تخلص و يرجع يتمرن و يلعب".

وأعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، توقيع غرامة مالية على إمام عاشور، قدرها مليون جنيه، لما بدر منه، بعد مباراة استاد أبيدجان الإيفواري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي في وقت سابق، توقيع العقوبة على إمام، بسبب مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي.

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مصدر لمصراوي: "إمام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي اليوم"

خالد الغندور الزمالك الأهلي استاد أبيدجان الإيفواري دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور
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