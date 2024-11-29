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مصدر لمصراوي: "إمام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي اليوم"

01:11 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
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كتب-مراسل مصراوي:

غاب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، مساء الأحد المقبل في الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن عاشور لم يظهر في المران الجماعي للأهلي أو حتى تدرب منفردا.

وأضاف المصدر:"وجاء غياب إمام عاشور استكمالا لقرار إبعاده من التدريبات الجماعية، وتدربه منفرداً مع توقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه".

وأوضح: "وحاليا محمد رمضان المدير الرياضي يدرس موقف تجاوز إمام عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، بجانب السهر إلى وقت متأخر من الليل قبل توقيع عقوبة مالية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، رغم وجود محاذير على ذلك".

إمام عاشور الأهلي إمام عاشور يغيب عن تدريبات الأهلي محمد رمضان
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