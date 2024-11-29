"جرس إنذار وتجاوز في حق ثلاثة".. لاعب الأهلي الأسبق يعلق على أزمة إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

علق محمد عمارة لاعب الأهلي الأسبق، على أزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الحالي، بعد توقيع النادي عقوبة مالية عليه، قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمارة في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "مبلغ مليون جنيه لا يأتي من فراغ عقوبة كبيرة، إذا تجاوزت في المباراة أو التمرين يُخصم 100 أو 50 ألف جنيه ليس مليون، مدير الكرة لديه صلاحيات يخصم على قدر الخطأ، حدث خطأ كبير إمام تجاوز في حق الشناوي وكولر ومحمد رمضان".

وأضاف: "وجود إمام في التدريبات بعد ذلك، أمر طبيعي لأنه لاعبا محترفا، يحصل على حقوقه، وعندما تكون هناك مشكلة في الأهلي، يتم إصدار بيان لأن هذا نظام الأهلي، وما حدث جرس إنذار وقبله كان كهربا، وأي شخص سيتجاوز سيكون هناك رد فعل، والعقوبة على قدر الخطأ، ومن المستحيل أن يأخذ مدير الكرة عقوبة بمليون جنيه بمجرد السمع، دون أن يكون موجودا".

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