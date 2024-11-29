لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

ساوثامبتون

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الفرنسي

ريمس

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

إعلان

"جرس إنذار وتجاوز في حق ثلاثة".. لاعب الأهلي الأسبق يعلق على أزمة إمام عاشور

12:55 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق محمد عمارة لاعب الأهلي الأسبق، على أزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الحالي، بعد توقيع النادي عقوبة مالية عليه، قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمارة في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "مبلغ مليون جنيه لا يأتي من فراغ عقوبة كبيرة، إذا تجاوزت في المباراة أو التمرين يُخصم 100 أو 50 ألف جنيه ليس مليون، مدير الكرة لديه صلاحيات يخصم على قدر الخطأ، حدث خطأ كبير إمام تجاوز في حق الشناوي وكولر ومحمد رمضان".

وأضاف: "وجود إمام في التدريبات بعد ذلك، أمر طبيعي لأنه لاعبا محترفا، يحصل على حقوقه، وعندما تكون هناك مشكلة في الأهلي، يتم إصدار بيان لأن هذا نظام الأهلي، وما حدث جرس إنذار وقبله كان كهربا، وأي شخص سيتجاوز سيكون هناك رد فعل، والعقوبة على قدر الخطأ، ومن المستحيل أن يأخذ مدير الكرة عقوبة بمليون جنيه بمجرد السمع، دون أن يكون موجودا".

اقرأ أيضًا:

"بعد ستوري إنستجرام".. قرار جديد من الأهلي ضد إمام عاشور

إمام عاشور أزمة إمام عاشور دوري أبطال أفريقيا الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"‏سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور

إعلان

إعلان