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"سور حول الملعب".. غضب من جوميز بسبب تسريب تشكيل الزمالك

12:32 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    لاعبو الزمالك في التدريبات
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تحرك من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمنع تسريب تشكيل الأبيض.

وقال مهيب عبر برنامجه المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "جوميز قالب الدنيا من بيسرب التشكيل؟، يريد أن يعرف من يسرب التشكيل، ومنذ أسبوع أسبوع تم غلق السور الذي يوجد حول الملعب".

وأضاف: "لكن الأجانب وجوميز قبل بداية المباراة بـ48 ساعة، يكون هناك لقاء تجريبي، 11 لاعبا أساسيا ضد البدلاء، وهكذا يكون التشكيل واضحا، ولكن على الرغم من غلق سور ومنعوا دخول أي شخص، تم ترسيب التشكيل، وجوميز يقول إنه من داخل الفريق".

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الزمالك جوزيه جوميز تسريب تشكيل الزمالك
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