"بعد ستوري إنستجرام".. قرار جديد من الأهلي ضد إمام عاشور

"كتب ومسح"..أول رد فعل من إمام عاشور بعد معاقبته من النادي الأهلي

"من حكم الحبس إلى المشادة مع القائد".. أزمات إمام عاشور عرض مستمر

كتب-مراسل مصراوي:

يدرس محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي، توقيع عقوبة مالية جديدة على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد استمرار أزماته ومنشوره الأخيرة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "محمد رمضان تحقق من منشور إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، والتي يسخر فيها منه مدير الكرة".

وأعاد إمام عاشور نشر منشور لأحد أصدقائه، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، كُتب فيها: "كرهني في الشهر الكريم ياراجل"، وقام عاشور بوضع رمز تعبيري ضحك، إلا أنه مسح هذا المنشور بعد دقائق.

وأضاف المصدر: "اللاعب قد يتعرض لعقوبة مالية جديدة، بعد تأكيد البعض أنه بالفعل قام بنشر"الاستوري"، قبل أن يحذفها بعد 50 دقيقة، وغضب اللاعب ليس بسبب هذا المنشور، لكنه لأنه ظل حتى الساعات الأول من صباح اليوم موجود عبر حساباته الرسمية".

وكان الأهلي أعلن،توقيع غرامة مالية على عاشور، قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء الماضي.

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"كتب ومسح"..أول رد فعل من إمام عاشور بعد معاقبته من النادي الأهلي