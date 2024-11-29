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"من حكم الحبس إلى المشادة مع القائد".. أزمات إمام عاشور عرض مستمر مع الأهلي

06:06 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور في المحكمة
  • عرض 24 صورة
    امام عاشور امام محكمة (9)
  • عرض 24 صورة
    امام عاشور امام محكمة (10)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

معاناة وأزمات، تلاحق إمام عاشور منذ انضمامه للنادي الأهلي، بداية من المناوشات مع الجماهير البيضاء، مرورا بالاعتداء على أحد أفراد الأمن في إحدى المولات الشهيرة، وأخيرا مشادته مع محمد الشناوي قائد الفريق واعتراضه على عدم المشاركة في مباراة استاد أبيدجان الماضية.

إمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي الموسم قبل الماضي، بعد رحلة احتراف قصيرة، في الدوري الدوري الدنماركي، وتحديدا في نادي ميتلاند، بعد الرحيل من نادي الزمالك.

بدأت أزمات إمام عاشور مع الأهلي، عندما عندما أرسل رسالة تحتوي على ألفاظ نابية لمصور رياضي يُعرف بانتمائه لفريقه الأسبق، الزمالك، إذ أعلن المصور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق لاعب الأهلي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بالصلح بينهما.

وبعدها زعم أحد المشجعين تلقيه رسالة من إمام عاشور، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اللاعب إساءات بألفاظ "نابية" في سبتمبر الماضي، وأوضح المشجع حينها أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب.

وقبل تلك الوقائع تم استبعاد إمام عاشور، من قائمة المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتخاذله في التدريبات، بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي.

كما دخل في مشادة مع لاعبي الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي، وتوجيه السباب للثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد عواد.

تم استبعاده من قائمة منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب، للمرة الثانية على التوالي بسبب تراجع مستواه.

وخلال الفترة الماضية، أصدرت المحكمة الحكم على إمام عاشور، بالسجن لمدة 6 أشهر بعدما اعتدى على أحد أفراد أمن إحدى المولات الشهيرة، قبل أن يتم الصلح بينهما وإنهاء الأزمة.

وأخيرا، قام الجهاز الفني للفريق الأحمر، بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه، والمران منفردا، بعد اعتراضه الغير لائق بسبب عدم المشاركة في المباراة الماضية أمام استاد أبيدجان، ودخوله في مشادة مع محمد الشناوي قائد الفريق، الذي طالبه بالهدوء وعدم افتعال أزمة.

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