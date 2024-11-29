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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الحالي على أنه لا يقوم بالتدخل في عمل نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي بأي شكل من الأشكال.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة "القاهرة والناس": "عمري ما سألت مصطفى ابني بتاخد كام ومش بدخل في شغله وبحبه يكافح بنفسه".

وأضاف: "مصطفى أصبح لديه شخصيته وحياته الخاصة ولكن سره دائمًا عند والدته".

ويحرص دائماً أحمد شوبير على دعم نجله في مختلف المباريات التي يخوضها، إلا أنه يؤكد دائماً على أن يقدم دعم فقط ولكنه لا يتدخل في أي أمور تتعلق بعمله,

وكان أحمد شوبير نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور مع نجله مصطفى من داخل أحمد ملاعب كرة القدم.

وحرص أحمد شوبير، على مواصلة دعمه الدائم لنجله، خاصة بعد مشاركته الأولى رفقة منتخب مصر، حينما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الحمد والشكر لله، أول مباراة دولية لمصطفى شوبير، ألف مبروك المشاركة والقادم احسن إن شاء الله".

والنجومية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد شوبير وخبرته الكبيرة في حراسة المرمى، وهو ما يجعل الجميع لا يلتفت بشكل أساسي إلى الدوري القوي، الذي تلعبه مع نجلها ودعمها الدائم له.

وظهرت والدة مصطفى شوبير، في أكثر من مناسبة لدعم نجلها، أبرزها الظهور معه في حفل دير جيست، بعد حصوله على جائزة أفضل حارس في مصر، وصعودها معه خلال استلام الجائزة وهى تغمرها السعادة بشكل كبير.

كما ظهرت رفقة نجلها، في مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، تمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب، في وجود مصطفى شوبير بشكل أساسي في حراسة مرمى الفريق واحتفل شوبير في ذلك الوقت رفقة والدته بالفوز باللقب وقام باحتضانها.

ويذكر أن حارس مرمى الأهلي، أعلن في أكتوبر الماضي عن خطوبته، من فتاة تدعى جنا حلمي والتي ظهرت رفقته للمرة الأولى، خلال تكريمه في حفل دير جيست بعد حصوله على جائزة أفضل حارس في مصر.

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