الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي ويتوج بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة السلة

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، من التتويج ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 87 -84 في واحدة من المباريات القوية، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

والتقى الأهلي أمام مع نظيره الاتحاد السكندري، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة، الذي أقيم على صالة "خليفة الرياضية" في البحرين.

ورفع الاتحاد السكندري، عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري إلى ثلاثة ألقاب.

وبهذا الفوز، ضمن الاتحاد السكندري التأهل لنهائي كأس السوبر المصري البحريني، المقرر إقامته يوم 30 نوفمبر المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الربع الأول 27-21 لصالح الأهلي

الربع الثاني 44-41 لصالح الاتحاد.

الربع الثالث 65 - 58 لصالح الأهلي.

الربع الرابع 71 -71.

الوقت الإضافي الأول 80 -80.

الوقت الإضافي الثاني 87 -84 لصالح الاتحاد.

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